Está Acción Nacional abierto a las opiniones de aspirantes

Nogales, Son

Como parte de la efervescencia del año electoral que viene y en coincidencia con algunas de las personas que han manifestado sobre los procesos de elección de candidatos del conocido como “Frente Amplio por México”, se dijo el presidente del Partido Acción Nacional en Nogales, Rubén García Sedillo.

El representante de los celestes en la frontera, manifestó que fue precisamente este lunes 10 de julio cuando se publicó la primera lista de aspirantes a la presidencia en 2024, por parte de este grupo político integrado por PRI, PAN y PRD, la cual caracterizó como grande, en la que expresó hay perfiles emanados de su convicción política, que pueden ser buenos al frente de esta alianza.

Aseguró que aquellos que alzaron la voz en contra del proceso, en ningún momento quedarán fuera de lo que será la retadora vida política que se vislumbra para la oposición al partido oficial y auguró seguirán aportando desde otra encomienda hacia lo que se busca construir con esta agrupación a nivel nacional, estatal y local.

“Habrá quienes estén de acuerdo y habrá quienes no estén de acuerdo, pero eso es parte de nuestra diversidad precisamente, siento que, si el proceso no es el adecuado, lo correcto es manifestarlo, si estas en contra, eso no va a demeritar al frente amplio por México, al contrario, si el frente decide aceptar esos comentarios y mejorar el sistema, yo creo que eso que es lo que nos beneficia, independientemente quien se haya pronunciado en contra de este proceso”, dijo.

Expresó en cuestión de temas de no seguir los estatutos electorales, ya el partido oficial ha iniciado con ese tipo de situaciones con un proceso similar, además consideró que no se puede coartar la libertad de expresión de ninguna persona, al manifestar su intención de pertenecer a este esfuerzo o no hacerlo.

Reiteró a nivel local, se tiene una buena comunicación con los dirigentes de los partidos que formarían esta alianza y recordó se está realizando trabajo en las colonias de manera ordenada y con el objetivo de tener una plataforma sólida para el próximo periodo electoral.

“Aquí se trata de llegar a acuerdos y poder salir en alianza y como siempre lo digo, la alianza tiene que ser no nada más entre partidos políticos, tiene que ser con el ciudadano que va y vota, demostrarle que acción nacional es la mejor opción, que acción nacional sigue trabajando en pro de las causas sociales”.