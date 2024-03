¿Está viva? Prima de Luis Miguel revela ‘secreto’ de su mamá Marcela Basteri

La sospecha de que la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri, arrecian este fin de semana, luego que la prima del cantante, revelara que ella sigue viva y que incluso la ha ido a visitar a un hospital psiquiátrico en la Argentina.

Tras esta declaración, las redes sociales ‘ardieron’ entre los fanáticos, pues desde el año de 1986 se desconoce el paradero de la mujer y hasta la fecha no hay nada claro sobre ese suceso.

Sus declaraciones son firmes y sin titubear, de manera textual ha dicho sobre la mamá de Luis Miguel: «Una vez que la reencontramos no desapareció más. Ella vive en un nosocomio de la provincia de Buenos Aires y la voy a visitar periódicamente, está viva. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela», dijo sobre Marcela Basteri.

Y agregó: «Yo lo que te puedo asegurar es que Marcela vive, es la persona que yo voy a visitar, es la mamá de Luis Miguel». Ante ello ha generado una serie de sospechas que deja más preguntas que respuestas.

Todo lo de la mamá de Luis Miguel fue dicho por Lorena Berasti: «Lo que decida él, no es un terreno en el que me quiera meter. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela. Lo logré, la voy a visitar, está dentro de lo que se puede decir bien, está en un nosocomio donde la cuidan, come y le dan su medicación».