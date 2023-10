Exenta NFL a jugador de Jefes

KANSAS CITY, Mo

La NFL colocó al receptor de los Jefes de Kansas City Justyn Ross en la Lista Exenta del Comisionado el viernes, tres días después de declararse no culpable de cargos menores de agresión doméstica y daño criminal en propiedad ajena.

A Ross no se le permite entrenar o asistir a partidos mientras esté dentro de esa lista.

Ross salió de la cárcel el martes después de pagar una fianza de 2.500 dólares. Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 4 de diciembre. Los Jefes dijeron que estaban al tanto de su arresto pero no hicieron comentarios al respecto.



Ross fue arrestado el lunes, y la oficina del sheriff del condado de Johnson, Kansas, indicó originalmente en su expediente de arresto que estaba acusado de causar daños por hasta 25.000 dólares, lo que habría sido un delito grave. Ese total se ajustó a menos de 1.000.

Ross, de 23 años, ha sido un jugador secundario para los campeones defensores del Super Bowl esta temporada. Ha estado activo en sus primeros siete partidos pero tiene sólo tres recepciones para 34 yardas.

El hecho de que esté jugando es digno de mención. Después de dos destacadas primeras temporadas en Clemson, se descubrió que Ross tenía una afección de fusión congénita en el cuello y la zona de la columna que requirió una cirugía que puso en peligro su carrera. Ross volvió a jugar otra temporada para los Tigres y luego se convirtió en profesional, donde los Jefes fueron uno de los pocos equipos dispuestos a darle el visto bueno médico para jugar.