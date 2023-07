Exhorta Tránsito Municipal a no dar vuelta en U en periférico Colosio

Nogales, Son

A raíz del reciente accidente que se presentó por segunda ocasión sobre el puente del Periférico Luis Donaldo Colosio a la altura de la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses, el Departamento de Tránsito Municipal exhorta a los conductores a no realizar vueltas en U en lugares no adaptados, así mismo, informó que corte de circulación en una vialidad como los es el periférico Luis Donaldo puede terminar en consecuencias fatales por lo que es importante respetar las leyes de tránsito.

El Comandante Eliceo Estrada expuso que de nueva cuenta estos son los resultados de las acciones irresponsables que se cometen a la hora de tomar un volante.

“Tengamos mucha precaución, no exceder la velocidad, no dar vuelta en U en los lugares no permitidos como el día de ayer en el caso que se menciona, vienen dos vehículos de norte a sur y el del extremo derecho corta circulación para dar vuelta en U y fue lo que ocasiono este accidente, afortunadamente no hubo pérdidas humanas, ni muy lesionadas solo los daños materiales, pero todo por la irresponsabilidad y la falta de respeto a las leyes de tránsito”, exhortó Eliceo Estrada Jefe del Departamento de Tránsito Municipal.

Finalmente, también comentó que este sitio tampoco debería ser utilizado como cruce peatonal, ya que esto también representa riesgo para el peatón y el conductor, por lo que invitó a respetar las leyes de tránsito y de esta manera evitar accidentes.

“Tampoco es cruce peatonal, por eso les mandamos exhortos, avisos que crucemos por los lugares indicados para evitar accidentes”, mencionó.