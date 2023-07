Exhortan a no cruzar los arroyos tras lluvias

Nogales, Son.

Debido a las lluvias que se tienen pronosticadas para este día y resto de la semana, la Unidad Municipal de Protección Civil, alertó a los automovilistas y peatones a extremar precauciones y no usar las calles Tecnológico y 5 de Febrero, entre otras, cuando se registren las precipitaciones pluviales.

César León Ruíz, titular de la dependencia, informó que las condiciones del tiempo acarrearán lluvias fuertes y leves, lo que ocasionará que los afluentes lleven corrientes de aguas broncas con arrastre de piedras, tierra y escombros, lo cual podría ser sumamente peligroso.

El funcionario pidió a los ciudadanos a ser responsables y no arriesgarse a circular y cruzar los arroyos durante las lluvias, ya que podrían ser arrastrados hasta causarles la muerte y exhortó a que tomen vialidades alternas que no son peligrosas para llegar a sus destinos o bien esperar unos minutos mientras el agua fluya hasta bajar los niveles y la fuerza de éstos.

De acurdo al pronóstico del clima, se esperan lluvias moderadas a fuertes en la zona norte del estado que repercutirá en la ciudad, por lo que recomendó a extremar precauciones ante tan acontecimiento natural.