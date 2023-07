Exhortan a tener cuidado por animales ponzoñosos

Nogales, Son

Sonora se considera un estado riesgoso por la presencia de los animales ponzoñosos que habitan en esta región, tales como los alacranes, arañas y otros insectos venenosos, a raíz de esto personas que se dedican al cuidado y protección de animales exhortan a mantener cuidado con estas especies que ponen en riesgo la vida de cualquiera que sea picado.

La humedad y el calor provocan que algunas especies de arañas, alacranes y arácnidos tiendan a salir de sus nidos, por lo general lo hacen la noche lo que provoca que las personas pueden ser picadas con mayor facilidad.

“Con las lluvias comienzan a salir animales y por ende salen sus cazadores que son animales ponzoñosos como las arañas, los alacranes, los ciempiés, todas las variantes de las arañas y hay que tener cuidado porque salen diferentes especies de réptiles y salen también sus cazadores y es muy probable que los encontremos en nuestro hogar, la principal causa de picaduras aquí en Nogales y quizá en Sonora es el Alacrán”, explicó Manuel Rosas propietario de tienda de mascotas en Nogales.

Este tipo de animales son riesgosos por lo que es importante non intentar tocarlos o agarrarlos, se debe de evitar lo mayormente posible el contacto con ellos, ya que una picadura puede poner en riesgo la vida de cualquier persona.

“Una de ellas es la viuda negra el veneno de ella ataca el sistema nervioso central, lo que significa que puede causar parálisis o dolor muy intenso, aunque todo síntoma depende de la persona afectada, otra araña que hay mucho es la violinista y es muy característica en su espalda parece tener una figura de violín, estas arañas causan hemorragias una vez que te pica, la carne no se cura, como si causara gangrena lo que te puede causar la muerte no es en si la picadura, si no las diferentes complicaciones que la herida te puede causar, va creciendo y se va pudriendo conforme crece”, añadió.

Es importante mantener libre de cacharros, escombro o acumulación de objetos en los patios y al interior de los domicilios, para evitar que estos animales puedan anidar en los hogares, aun así, si se presenta el caso de una picadura es importante recibir atención medica inmediata ya que los primeros minutos suelen ser crucial para saber la vida de la persona afectada.

“Hay que tratar de evitar tener un lugar propicio para este tipo de animales, hay que quitar toda la maleza de nuestro hogar, quitar llantas acumuladas, bloques acumulados, hay que tener cuidado al meter la mano en un lugar porque ahorita ellas están buscando un escondite y hacer su nido, en caso de alguna picadura no tomar acción propia y acudir a un hospital, porque muchas veces nos pica algo y ni sabemos que nos picó”, finalizó.