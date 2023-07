Exigen pobladores liberación de “Los Ardillos”; retienen a servidores públicos

CDMX

Las protestas en Chilpancingo, Guerrero, fueron originadas por la detención de dos personas identificadas como líderes criminales de Los Ardillos de quienes exigen su liberación, aseguró la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

“Se movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como Los Ardillos”, aseguró la funcionaria federal en la mañanera de este martes 11 de julio de 2023, y agregó que estas dos personas fueron capturadas en posesión de cartuchos, cargadores y drogas.

Rosa Icela Rodríguez indicó que los dos detenidos están relacionados con la comisión de diversos delitos en la región y dijo que pese a las protestas violentas de ayer, la instrucción fue “no caer en provocaciones” tras señalar que tienen información que muchas de las personas que participaron fueron obligadas a protestar.

La secretaria de Seguridad dijo que se abrió una investigación por los hechos ocurridos ayer y agregó que se acordó con el gobierno de Guerrero el que sostengan reuniones con autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de los 13 servidores públicos que se encuentran retenidos desde ayer por parte de los manifestantes.

Detalló que se trata de:

5 de la Guardia Nacional

5 de la Policía Estatal

2 servidores públicos de la Secretaría de Gobierno

1 servidor público de la Secretaría de Gobernación federal

“Tenemos la información por el gobierno del estado de Guerrero y de los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad que estas personas están en buen estado de salud”, comentó.

Se pronunció por la instalación de una mesa de diálogo para escuchar las demandas de los manifestantes y aseguró que no se les reprimirá ni caerán en violencia, aunque no están de acuerdo con algunos de los actos que han realizado los habitantes que protestan.

“Nosotros estamos con la directiva de diálogo, más diálogo, acuerdos, no por la comisión de delitos, estamos a favor de la manifestación pero por pacíficas, no estamos de acuerdo con algunas de las acciones que se han registrado en el estado”, dijo.

Agregó que la mesa de negociación se instalaría en Chilpancingo, Guerrero, y en ella además de servidores públicos estatales también estarían federales. Rosa Icela Rodríguez aclaró que si la demanda es la liberación de estas dos personas, será un juez quien lo decida con base a las pruebas aportadas y la comisión de delitos.

López Obrador llama a gente de Guerrero a no dejarse manipular

Ante los reportes de que la mayoría de la gente que participó en las protestas de ayer en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador les hizo un llamado a no dejarse manipular por «quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia».

“Que no se expongan porque si los obligan y amenazan, que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados, pero que no se dejen manipular”, dijo

Puntualizó que su gobierno no será rehén de nadie y que tampoco piensen que son represores “como eran los de antes. No hay tortura en este gobierno, no hay masacres, no hay desapariciones. La instrucción que dio Rosa Icela y que fue apoyada por el gabinete de seguridad es no caer en ninguna provocación porque puede ser que los jefes anden buscando eso, nada más que no se va enfrentar como lo dijo Rosa Icela, la violencia con la violencia”.

Durante la tarde de ayer 10 de julio se realizaron bloqueos tanto en la Autopista del Sol como en la carretera libre por miles de habitantes de las comunidades de Quechultenango, Petaquilas y Mochitlán, quienes se enfrentaron a policías estatales que se encontraban en la carretera para evitar que la bloquearan y rompieron el cerco.

Con piedras y palos, los habitantes replegaron a los agentes estatales y les quitaron un vehículo blindado, el cual usaron para irrumpir en el Palacio de Gobierno y en el Congreso de Guerrero, mientras otro grupo de manifestantes permaneció en la autopista y la carretera e impidió la circulación por varias horas.

Fueron unas 3 mil personas las que se movilizaron desde dichas comunidades y superaron en número a los policías que fueron desplegados, por lo que rompieron el cerco que habían establecido. Durante la manifestación los manifestantes retuvieron a servidores públicos, a quienes aún mantienen en su poder.

Este martes los habitantes regresaron a la Autopista del Sol para bloquear por segundo día consecutivo dicha vía, a fin de que las autoridades atiendan sus demandas. El gobierno de Guerrero exhortó ayer a los manifestantes a dialogar y evitar afectaciones a terceros.

Aseguró que el caso de los dos detenidos y que presuntamente originó las protestas es por un asunto federal y no estatal, por lo que no tienen competencia.