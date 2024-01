Explota vivienda en Cananea, hay 15 lesionados

Hermosillo, Son

Al menos 15 lesionados, uno de ellos de gravedad, dejó como resultado una explosión que se registró este martes en el interior de una vivienda, en Cananea, informó el encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez.

Detalló que el incidente se registró alrededor de las 07:00 de la mañana, en un domicilio de la colonia Mesa Sur, ubicada a un costado de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al parecer por acumulación de gas licuado de petróleo (LP).

“En este caso no es in incidente que podamos atribuirle al invierno, ya ese tipo de incidentes lo tenemos también en zonas donde no hay frío, esto se debió muy probablemente a una fuga de gas que duró durante la noche y al momento de encender algún foco, o alguna de ignición pues se produjo lo que vendría el flamazo y la explosión “, explicó.

El funcionario estatal precisó que, derivado de la explosión una persona adulta mayor resultó con quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo y fue trasladado a Nogales a recibir atención médica.

Apuntó que, en coordinación con el Ayuntamiento de Cananea se llevan a cabo los trabajos de inspección para determinar el número exacto de viviendas y vehículos afectados.