Explotación de medusa no está controlada por crimen organizado: ADM

Hermosillo, Son

La explotación de medusa en el Golfo de Santa Clara, en el Mar de Cortés, no está siendo controlada por grupos del crimen organizado pese a la presencia de estos grupos en algunas comunidades costeras, aseguró el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño.

Indicó que, por tratarse de una ruta estratégica para el tráfico de drogas hacia los Estados Unido, históricamente es común la presencia de organizaciones criminales en el Mar de Cortés, pero de manera continua se llevan a cabo operativos coordinados entre la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

“No está controlado la explotación de medusas, no está controlado por el crimen organizado, pero eso no significa que no batallemos con ellos, hay ahorita un operativo desde el inicio de la pesca de este producto, que tiene un alto valor de mercado, hay todo un operativo”, puntualizó.

“Hay todo un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, pero participa la Policía Estatal de Seguridad Pública, una colaboración muy importante de la Guardia Nacional, y en algunos tramos también del Ejército”, continuó.

Medios nacionales e internacionales han señalado a través de diferentes publicaciones que la explotación de la medusa en el Golfo de Santa Clara, en el Mar de Cortes, en está controlada por grupos del crimen organizado.