Fallece migrante atropellado por motociclista

Nogales, Sonora.

Un migrante de origen guatemalteco murió en esta frontera de Nogales luego de ser atropellado por una motocicleta cuando intentó cruzar la avenida Plutarco Elías Calles a la altura de la colonia Moderna.

De acuerdo con el reporte de Tránsito Municipal, fue a las 20:20 horas que se informó al 911 sobre el atropellamiento de una persona, suscitado sobre dicha avenida entronque con la calle Manuel Pelayo, a la altura de la pastelería Suspiros.

Al lugar acudieron elementos de vialidad quienes observaron que socorristas de la Cruz Roja atendían a una persona del sexo masculino que se encontraba tendido en el pavimento, determinado que ya no contaba con signos vitales.

Los agentes de Tránsito se entrevistaron en el lugar con el conductor de la motocicleta Italika de color azul, quien dijo llamarse Ignacio Francisco de 47 años, quien les informó que al circular por dicha avenida se le atravesó intempestivamente el hoy fallecido a quien no pudo evitar.

El informe policial detalló que la acompañante del motociclista de nombre Mirtha Obdulia de 46 años resultó con lesiones y se retiró del lugar para atenderse de manera particular.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se hizo cargo de las evidencias y finalmente ordenó que el cuerpo fuera trasladado a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley.

Mientras que el conductor fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para el deslinde de responsabilidades.