Franco en licencia administrativa

NUEVA YORK

Wander Franco fue colocado el martes en licencia administrativa por el béisbol de las Grandes Ligas, al mismo tiempo que las autoridades en su natal República Dominicana investigan al estelar campocorto por un supuesta relación con una menor de edad.

Franco, de 22 años, podrá cobrar salario y sumar tiempo de servicio durante la licencia administrativa bajo un acuerdo con la asociación de peloteros que no fijó plazos para tomar un decisión sobre una posible sanción.

Franco entró a la lista restringida por una semana el 14 de agosto, cuando MLB abrió una pesquisa a raíz de una serie de publicaciones en las redes sociales que insinuaban que el jugador tiene una relación con una menor. The Associated Press no ha podido verificar las publicaciones.



MLB aclaró que el cambio a un licencia administrativa no representa una medida disciplinaria bajo la normativa conjunta del deporte sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil. La licencia administrativa no contempla el mismo límite de siete días, por lo que es posible que Franco no vuelva a jugar esta temporada.

A mediados de la semana pasada, fiscales dominicanos informaron a The Associated Press que la investigación en el país había quedado en manos de una división especializada en la provincia de Peravia. La Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia y Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de la provincia del sur del país realizaba levantamientos e indagatorias por la supuesta relación ilícita, dijo Ángel Darío Tejeda Fabal, procurador fiscal titular de Peravia.

Se prevé que MLB esperará que se complete esa investigación para decidir si sanciona al pelotero, dijo a AP una persona con conocimiento del proceso. La persona pidió no ser identificada debido a que no se ha emitido un anuncio al respecto.

Las Rays dijeron que apoyan la decisión de MLB y señalaron que “están dedicados a mantener altos estándares de integridad, tanto dentro como fuera del terreno”.

“Agradecemos la comprensión y la paciencia de nuestros aficionados y seguidores mientras esta situación sigue su curso”, añadieron.

Franco fue descartado de la alineación titular de los Rays el 13 de agosto. El mánager Kevin Cash explicó que le habían dado un día libre y Franco no se embarcó con el equipo para una gira de seis juegos en la costa oeste tras ingresar a la lista restringida.

MLB y el sindicato pactaron una normativa conjunta de violencia doméstica en 2015. Un pelotero podrá cobrar salario y acumular tiempo de servicio estando en licencia administrativa.

Trevor Bauer, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, estuvo en licencia administrativa desde el 2 de julio de 2021 hasta el siguiente 29 de abril, cuando fue suspendido por 324 juegos. Un juez de arbitraje redujo el castigo a 194 juegos. Bauer fue acusado de agresión, una acusación que ha negado reiteradamente.

Franco debe cobrar salarios de 2 millones de dólares esta temporada y la próxima como parte del contrato de 182 millones y 11 millones que entró en vigencia en 2022.

Cumple su tercera campaña en las mayores y batea para .281 con 17 jonrones, 58 impusadas y 30 bases robadas en 40 intentos en 112 juegos.