Gana Real Madrid con gol de Rüdiger

MADRID, Esp

Antonio Rüdiger se estrenó como goleador esta temporada para darle el miércoles al Real Madrid la victoria 1-0 ante el Mallorca, para alzarse frente a sus aficionados como el mejor equipo de la primera vuelta de la Liga española.

El zaguero alemán cuajó un remate de cabeza desde el corazón del área a centro de tiro de esquina de Luka Modric para romper el cero a los 78 minutos.

El triunfo impulsa al cuadro merengue a contar con 48 unidades, mismas a las que llegó horas después el escolta Girona, que venció 4-3 con Atlético de Madrid, que es tercero con 38. Barcelona es 4to con 38; juega el jueves ante Las Palmas.

“Les marqué el año pasado y este año también. Estoy feliz, porque fue un gol importante y tres puntos importantes para nosotros”, dijo Rüdiger. ”Este equipo tiene algo especial, una buena mezcla entre jóvenes y veteranos”.



El Madrid volvió a imponerse in extremis, como hizo en el último partido de 2023 con un triunfo 1-0 sobre el Alavés, para defender con éxito la cima del campeonato.

En esta reanudación del torneo, tras el parón de fin de año, tuvieron la vuelta del estelar extremo Vinicius Júnior, quien jugó 60 minutos luego de haberse perdido mes y medio debido a una lesión.

Vini fue el más peligroso de los elementos blancos; tuvo un par de ocasiones para abrir el marcador antes del descanso, pero fue víctima de certeras intervenciones del arquero Predrag Rajkovic.

El arquero serbio del Mallorca volvió a ser el héroe en el comienzo del complemento al desviar un remate de gol de Rodrygo Goes, que luego Brahim Díaz no pudo mandar a las redes con un cabezazo que impactó el poste.

El conjunto bermellón también estuvo cerca de irse con la ventaja al descanso después de un remate de cabeza de Antonio Sánchez que dio en el larguero y picó sobre la línea muy cerca del final de la primera mitad.

En el arranque de la segunda parte, Samú Costa volvió a inquietar el marco merengue con un disparo lejano que se estrelló en la base del poste.

El Mallorca del estratega mexicano Javier Aguirre vio rota una racha de cuatro jornadas sin derrota para quedarse en la 14ta posición con 18 unidades.



El próximo partido de los merengues será el sábado cuando visite al Arandina, de la Segunda RFEF, en los 32vos de final de la Copa del Rey; después el equipo blanco viajará a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España con el Barcelona, Atlético de Madrid y Osasuna.

GIRONA VENCE EN CASA AL ATLÉTICO

Iván Martín mandó a la horquilla un disparo dentro del área cuando comenzaba el tiempo de descuento para darle al Girona una victoria por 4-3 sobre el Atlético de Madrid para afianzarse en la lucha por la cima con el Real Madrid.

Valery Fernández (minuto 2), Sávio (26) y Daley Blind (39) hicieron las otras dianas del conjunto catalán, que aprovechó fallas en la zona defensiva de los colchoneros en la primera mitad.

Álvaro Morata celebró su primer triplete como colchonero con tantos a los 14, 44 y 54 minutos, para llegar a 12 dianas en el curso y a 17 en todas las competencias, el que ya es su mejor rendimiento en una temporada con los rojiblancos.

El Girona no deja la lucha con el Real Madrid al celebrar su 15ta victoria del curso para contar con 48 puntos; el Atlético de Madrid se descuelga de la lucha por la liga al estancarse en el 3er sitio con 38.

Williot Swedberg marcó un tanto en el sexto minuto del descuento para darle al Celta de Vigo una victoria en casa 2-1 sobre el Betis.

Aitor Ruibal puso al frente a los béticos a los seis minutos; Iago Aspas emparejo por el conjunto gallego a los 16 de penal. En la recta final Swedberg definió el triunfo.

El triunfo saca de la zona de descenso al Celta al ubicarse en el 17mo sitio con 16 unidades; el Betis quedó 7mo con 28.

En otro duelo, con tantos de Myrto Uzuni (minuto 22) y Bryan Zaragoza (70) el Granada celebró apenas su segunda victoria de la campaña luego de imponerse en casa 2-0 al Cádiz.

Granada sigue en zona de descenso en la 19na posición con 11 puntos; Cádiz cayó a la 18va posición con 15.