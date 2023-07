Gana Semenya el primer round

ESTRASBURGO, Fra



La velocista campeona Caster Semenya está “emocionada” por la decisión en su favor de la Corte Europea de Derechos Humanos en la batalla legal contra las reglas del atletismo que la obligan a reducir sus niveles natural de testosterona para competir, dijo la corredora en un comunicado el miércoles.

Aunque la corte el martes reconoció que las dos veces campeona olímpica en los 800 metros fue discriminada, no retiró las contenciosas regulaciones.

Esto significa que la atleta, de 32 años, no podrá volver a competir después de que quedó vetada de su evento favorito los últimos cuatro años.

“La justicia habló, pero sólo es el inicio”, aseguró Semenya en un comunicado que dieron a conocer sus abogados. Indicó que la decisión “sigue siendo significativa para todos los deportistas al generar dudas para reglas similares a futuro”.

La Corte Europea de los Derechos Humanos encontró que la apelación de Semenya tenía acusaciones validas de discriminación por el organismo rector del atletismo, quien exigió su bajara sus niveles hormonales si quiere competir en la prueba olímpica, campeonatos mundiales y otros eventos.

La corte de derechos indicó que la decisiones anteriores del Tribunal de Arbitraje Deportivo en el 2019 y la Suprema Corte de Suiza en 2020 no lidiaron con las “cuestiones serias” de la decisión cuando rechazaron la apelación de Semenya.

Preguntas, indicó la corte, sobre los efectos secundarios por el tratamiento hormonal, la dificultad de mantenerse dentro de las reglas al intentar controlar sus niveles naturales hormonales y la “falta de evidencia” sobre que los altos niveles de testosterona realmente les da una ventaja.

La atleta se ha rehusado a seguir las reglas y no le han permitido competir en eventos de élite en los 800 metros, prueba en la que ganó el oro en los Olímpicos de 2012 y 2016.

Semenya aún tiene un proceso largo por delante para remover la regla de World Athletics. El caso necesita volver a la Suprema Corte de Suiza y sólo entonces podría volver al TAS. El Tribunal entonces podría suspender la regla como lo hizo anteriormente en el 2015, en otro caso, antes de que las restablecieran en 2019.

“Mi esperanza es que World Athletics, y en su caso todos los organismos deportivos reflexionen en la declaración de la Corte Europea de Derechos Humanos y aseguren que respetarán la dignidad y derechos humanos de los atletas”, añadió Semenya.

En un comunicado, World Athletics defendió la regulación. Anunció tras la decisión de la corta que la mantendrán la regla de testosterona y que era “necesaria, razonable y proporcionada”.