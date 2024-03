Garantiza FGR seguridad en carreteras durante Semana Santa

Hermosillo, Son

Está garantizada la seguridad para todas las personas que transitarán por las carreteras del estado en el periodo de vacaciones de Semana Santa, aseveró el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, Francisco Sergio Méndez.

Puntualizó que, como parte de los operativos que se despliegan en la entidad de manera coordinada entre las fuerzas de seguridad de los tres niveles, actualmente todas las rúas están siendo vigiladas, y se reforzará la supervisión en el próximo periodo de asueto.

Señaló que a pesar de los hechos de violencia que se registraron en los últimos tres meses en algunos puntos del estado, los automovilistas deben circular con tranquilidad por todas las carreteras porque hay mayor presencia de la Guardia Nacional.

“Creo que las personas que vienen a visitarnos a Sonora, y los propios ciudadanos sonorenses están protegidos, hay que andar con confianza y no hay que andar paniqueados pues; hay que andar con confianza, si no se nada en menesteres ilícitos no tienen ningún problema, los que corren problemas son los que andan en cuestiones de delincuencia y se topan entre ellos”, apuntó.

El 16 de diciembre del año pasado un vehículo en el que viajaban personas procedentes de Utah fueron alcanzados y atacados en el tramo carretero Altar-Santa Ana, por un convoy armado tras negarse a detenerse en un “retén”; ahí murió una persona y otra resultó lesionada.