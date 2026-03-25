Alan Ritchson rompe el silencio tras pelea callejera en Tennessee; policía lo exculpa

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El actor Alan Ritchson comenta por primera vez sobre la pelea callejera con un vecino en Brentwood, Tennessee, tras conocerse que las autoridades lo absolvieron de cargos al determinar que actuó en legítima defensa. A través de Instagram, el protagonista de 'Reacher' aludió a una 'semana loca', sin precisar si se refería al incidente o al cierre de la postproducción de la cuarta temporada de su serie.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 02:36 PM.
En General y editada el 25/03/2026 02:17 PM.