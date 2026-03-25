Alan Ritchson rompe el silencio tras pelea callejera en Tennessee; policía lo exculpa

El actor Alan Ritchson ha roto su silencio tras el incidente físico con un vecino en Brentwood, una exclusiva suburbio de Nashville, Tennessee, en el que las autoridades determinaron que no cometió delito alguno y actuó en legítima defensa.
El intérprete de 43 años, conocido por su papel protagónico en la exitosa serie Reacher, publicó en Instagram un video en el que, desde un estudio de grabación, celebró el cierre de la postproducción de la cuarta temporada del programa. "Feliz de estar de vuelta en el estudio después de una semana loca", escribió, sin aclarar si hacía referencia al trabajo en la serie o al revuelo generado por la pelea.
El incidente ocurrió el domingo 22 de marzo, cuando Ritchson paseaba en motocicleta con sus dos hijos por una calle residencial. Las cámaras corporales del propio actor, cuyo material fue compartido en redes sociales, muestran a su vecino, Ronnie Taylor, de 56 años y ejecutivo de KPMG USA, saliendo abruptamente de su propiedad y colocándose frente a la motocicleta Kawasaki verde del actor, adoptando una postura agresiva.
En el video se observa cómo Taylor empuja a Ritchson fuera de su motocicleta, lo que desencadenó un forcejeo en el que el actor respondió con un golpe. Tras revisar las pruebas, incluyendo videos y declaraciones de testigos, la Policía de Brentwood y la Fiscalía del Condado Williamson anunciaron el martes que no se presentarán cargos contra Ritchson.
"Las autoridades determinaron que no se perseguirán cargos penales. Las acciones de Ritchson fueron consideradas como legítima defensa", confirmó el departamento policial en un comunicado exclusivo para Daily Mail. Aunque se consideró una posible acusación por poner en peligro a otros, no se avanzó en ese sentido y el caso fue cerrado definitivamente.
El video también captura a Taylor gritando al actor: "¡Manejas como un maldito loco!", mientras este último, visiblemente alterado, responde antes del contacto físico. El hecho generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios respaldaron a Ritchson, aunque otros lo criticaron por usar una gorra con el lema "Make America Great Again".
En su publicación, el actor expresó entusiasmo por la nueva temporada de Reacher: "Sin duda, la temporada más intensa hasta ahora. Creo que hemos encontrado nuestro ritmo. Este programa va a salir al aire muy pronto… la mejor temporada hasta la fecha".
El caso, que rápidamente se volvió viral, pone en el centro del debate temas como la autodefensa, la seguridad vecinal y el uso de cámaras personales como evidencia. Mientras tanto, Alan Ritchson regresa al foco, tanto por su trabajo actoral como por su participación en un incidente que, aunque polémico, ha sido legalmente cerrado.