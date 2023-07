Giggs evade juicio

MANCHESTER, Ing

El nuevo juicio de Ryan Giggs, el exfutbolista del Manchester United, por acusaciones de violencia doméstica fue descartado el martes luego que la fiscalía decidió retirarse del caso.

Giggs debía ir a juicio por segunda vez, desde el 31 de julio, por acusaciones de abuso doméstico coercitivo hacia su entonces novia, Kate Greville, entre agosto de 2017 y noviembre de 2020.

Giggs también fue acusado de agredir a Greville y a la hermana de ésta, Emma, durante una discusión afuera de su residencia en los suburbios de Manchester en noviembre de 2020.

Negó las acusaciones y fue sometido a un juicio que duró un mes. El jurado no pudo alcanzar un veredicto.

Dos semanas antes del inicio del segundo juicio, el fiscal Peter Wright declaró el martes ante el Tribunal de la Corona de Manchester que la fiscalía no iba a poder proceder con el caso debido a que Kate Greville “no tiene la disposición” de aportar pruebas debido a que ella y su hermana “quedaron agotadas” tras el primer juicio.

“Esto no es una decisión que se tomó a la ligera”, dijo Wright.



Giggs no acudió al juzgado para la audiencia del martes.

Wright señaló que iba a ser muy difícil lograr una condena por la acusación de abuso doméstico coercitivo, y que ya no existía interés público en continuar un juicio por las otras acusaciones de agresión a Greville y su hermana.

“Presento formalmente veredictos de no culpabilidad en cuanto a ambos cargos”, dijo la jueza Hilary Manley.

Chris Daw, abogado defensor de Giggs, señaló que su cliente estaba “profundamente aliviado de que la parte acusadora finalmente cerró el caso después de casi tres años en los que hemos estado luchando para limpiar su nombre”.

“Siempre ha sido inocente de estos cargos”, agregó Daw. “Se han dicho tantas mentiras sobre él en el juzgado”.

En una trayectoria de 23 años como delantero del United, Giggs ganó 13 títulos de la Liga Premier y dos Ligas de Campeones. Disputó 963 partidos.

Tuvo que desvincularse como técnico de la selección de Gales en junio pasado al afirmar que no quería comprometer los preparativos rumbo a la Copa Mundial que se disputó en noviembre y diciembre en Qatar.

Ha estado en licencia administrativa desde noviembre de 2021.