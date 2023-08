Gobierno federal no interviene en proceso interno de Morena: AMLO

CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las secretarías del gobierno federal no intervienen en el proceso interno de Morena para definir a quien será el coordinador en defensa de la cuarta transformación, como lo denunció Marcelo Ebrard.

En rueda de prensa en Palacio Nacional reconoció que su administración no ayuda ni está a favor de alguno de los aspirantes, tal y como se acordó en el encuentro que tuvo con los contendientes, gobernadores e integrantes de su gobierno.

Ebrard denunció en una conferencia de prensa el miércoles que instancias como la Secretaría del Bienestar han participado activamente en apoyo a Claudia Sheinbaum.

“¿Qué opino? Que está en su derecho. Es normal y tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie, y Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente, saben que no tengo una doble moral o un doble discurso. Saben que no nos metemos y se acabó el dedazo», recalcó López Obrador.

Dijo que no hay necesidad de hacer un nuevo llamado a los integrantes de la administración federal para que eviten involucrarse en el proceso interno de Morena, e incluso los gobernadores, aseguró, se han mantenido al margen.

Reconoció que los reclamos de Ebrard son normales, e incluso que son «dudas razonables».

Los gobernadores, que estos tienen más influencia, ninguno. Porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra y todos, pero yo entiendo también de que en vísperas de que se decida pues hay inquietudes y hay dudas razonables», recalcó el titular del Ejecutivo.

Insistió en que él no debe involucrarse en el proceso interno de Morena, de donde saldrá el candidato de ese partido para sucederlo en 2024.