Impone INE reglas a todos los aspirantes en procesos internos

CDMX

El INE aprobó normas para garantizar que los procesos internos de los partidos no violen la equidad en la contienda rumbo al 2024, al convertirse en precampañas y campañas.

El tope de gastos será de poco más de 34 millones de pesos, pero los aspirantes no podrán aportar a sus propias giras más de 2.1 millones. Cada uno de sus simpatizantes tienen un límite de 537 mil pesos para aportaciones en efectivo o en especie, de acuerdo con lo avalado anoche por el Consejo General.

También se permite que los legisladores participen en estos procesos sin necesidad de solicitar licencia al cargo, pero evitando el uso de recursos públicos.

El objetivo de las giras no puede ser obtener alguna precandidatura o candidatura, por lo que no pueden presentarse propuestas electorales y las reuniones deben realizarse en inmuebles de los partidos, sin hacer llamados al voto.

Los servidores públicos pueden asistir a los actos en días inhábiles, pero su participación no puede contener elementos electorales.

Tampoco está permitido utilizar tiempos oficiales para promocionar a las personas inscritas ni contratar spots de radio y televisión.

En otro tema, Morena reportó que del 19 de junio al 23 de julio sus cuatro corcholatas han gastado un total de 5.8 millones de pesos.

La exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es quien más ha erogado, con un millón 823 mil 690.07 pesos.

DAN LINEAMIENTOS A PRESIDENCIABLES

El Consejo General del INE aprobó lineamientos para garantizar que los procesos autoorganizativos de los partidos políticos no violarán la equidad en la contienda al convertirse en precampañas y campañas, tal como lo ordenó el Tribunal Electoral.

En el documento se establece que el tope de gastos es de poco más de 34 millones de pesos, los inscritos en estos procesos no pueden aportar a sus propias giras y asambleas más de 2.1 millones de pesos y los simpatizantes tienen un tope de 537 mil pesos, cada uno, para aportaciones en efectivo o en especie.

Expresamente se permite que los legisladores participen en el proceso sólo observando el no utilizar recursos públicos y sin descuidar sus actividades legislativas.

Se aprobó que el objetivo de las giras y asambleas no puede ser obtener la precandidatura o candidatura, no pueden presentar propuestas ni plataforma electoral, las reuniones preferentemente deben realizarse en locales del partido, no pueden hacer llamados al voto a favor o en contra de ningún partido.

Está prohibido entregar propaganda utilitaria o bienes directos o indirecto; si el INE retira propaganda prohibida, le cobrará a los partidos o a las organizaciones que la instalen, el costo del retiro.

Se menciona que los servidores públicos pueden asistir en días inhábiles, pero su participación no puede contener elementos electorales.

No pueden utilizar tiempos de Estado para promocionar a personas inscritas ni contratar spots de radio y televisión.

Los partidos pueden usar sus recursos para gasto ordinario y deberán registrar ingresos y gastos de las personas inscritas, y sus simpatizantes, en los formatos de fiscalización del Sistema Integral del INE.

Los partidos deberán informar de sus gastos para la convocatoria y etapas de su proceso interno, diferenciando de los gastos realizados por las personas inscritas, de quienes tiene que informar los gastos de propaganda utilitaria, espectaculares, parabúses, mantas, bardas, revistas, medios impresos, redes sociales, internet, viáticos, transporte de las personas inscritas.

Si se encuentra que en este periodo los partidos o sus personas inscritas realizan actos de precampaña, los gastos serán acumulados para el tiempo de precampañas a fin de que sean contabilizados para efectos de determinar si hubo rebase de topes de gasto.

El Tribunal Electoral será quien, directamente, determinará si la propaganda hasta ahora recopilada por el INE, constituye actos anticipados o no.

LA DISCUSIÓN

Morena se quejó por la orden de que el Presidente no se exprese sobre los procesos partidistas y sus personas inscritas, y junto con el PT pidió que los senadores en activo renuncien a sus cargos.

Eurípides Flores, representante de Morena, dijo que criticaban la “resistencia a pedirles expresamente la renuncia a Santiago Creel y Xóchitl Gálvez, para que dejen el cargo (senaduría), que suelten el hueso y hagan sus recorridos sin recursos públicos”.

Al tomar la palabra, la consejera Claudia Zavala dejó en claro que todo lo que ha recopilado el INE desde el 26 de junio a la fecha, tiempo en que se otorgaron las medidas cautelares por primera vez, será revisado escrupulosamente.

“Todos esos registros serán enviados para su valoración al Tribunal Electoral porque será ese órgano jurisdiccional el que determinara en definitiva la legalidad o no de los actos concretos realizados y si estos constituyen o no actos de precampaña”, dijo la consejera.

El Partido Acción Nacional celebró la expedición de los lineamientos y en voz de Humberto Aguilar Coronado, dijo que “en Morena deben tener muy claro el riesgo que significa violentar las reglas de fiscalización y de reportes de gastos cuando se trata de sus aspiraciones electorales”.

LO QUE SÍ

Se permitirá que los legisladores participen en el proceso sólo observando no utilizar recursos públicos y sin descuidar sus actividades legislativas.

El objetivo de las giras y asambleas no puede ser obtener la precandidatura o candidatura.

Los aspirantes tampoco pueden presentar propuestas ni plataforma electoral.

Las reuniones con simpatizantes preferentemente deben realizarse en locales del partido.

Tampoco podrán hacer llamados al voto.

Los partidos pueden usar sus recursos para gasto ordinario y deberán registrar ingresos y gastos de las personas inscritas.

LO MÍO ES REMONTAR: XÓCHITL

La senadora y aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que las encuestas que la ponen en desventaja contras las corcholatas no la desaniman, pues lo suyo es remontar.

Desde Pachuca , donde se reunió con simpatizantes, ciclistas, empresarios y dirigencias del PRI y PAN, recordó que dos elecciones anteriores en las que participó para contender por la gubernatura de Hidalgo y por la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, así lo demuestran.

“¡Venga! es lo que me gusta. Aquí empecé con seis puntos y acabé en cuarenta y tantos puntos, y sólo porque me la robaron perdí, espero que no me la quieran robar, no quieran meter mano”, señaló.

Gálvez Ruiz afirmó que en la elección de 2010 sufrió muchísima persecución, “lo hice con tres pesos en la bolsa, con un aparato durísimo que se me vino encima”.

“La Miguel Hidalgo la gané remontando 25 puntos, entonces lo mío, lo mío, es remontar y ganar. Le anticipo al Presidente que yegua que alcanza gana y ahí vamos”, agregó.

FRENTE INSTALA 32 COMITÉS

El Comité Organizador del Frente Amplio por México (FAM) instaló este miércoles los 32 comités locales en cada entidad del país para la construcción del FAM, a fin de fortalecer la logística y operatividad del proceso en la elección de su aspirante presidencial.

Con los comités conectados vía Zoom, Marco Antonio Baños, integrante del comité organizador, destacó que estas juntas en todos los estados serán los brazos operativos del Frente y su actuación será apegado al marco de la ley de este inédito e histórico proceso democrático.

“Hoy instalamos en todas las entidades de nuestro país los comités locales que apoyarán al Comité Organizador Nacional en el desarrollo de diálogos y consulta ciudadana para seleccionar a la persona responsable de liderar el frente”, dijo por su parte Alejandra Latapí, también integrante del Comité Organizador del FAM.

El Frente acatará los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para sus 12 aspirantes presidenciales y no establecerá directrices adicionales.

‘CORCHOLATAS’ HAN GASTADO 5.8 MDP

La y los aspirantes de Morena a la Coordinación de Defensa de la Transformación presentaron sus gastos en la campaña interna que asciende a 5 millones 833 mil 40 pesos del 19 de junio hasta el 23 de julio.

El presidente de Morena, Mario Delgado, dio a conocer el segundo corte de los gastos de la aspirante Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, quien es el único de los aspirantes que rechazó la aportación del partido.

A un mes de que terminen los recorridos de los aspirantes a la candidatura presidencial en 2024, Delgado informó que el excanciller Marcelo Ebrard transparentó hasta el 23 de julio un millón 202 mil 497.47 pesos; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, un millón 166 mil 864.53 pesos; el senador Ricardo Monreal, un millón 639 mil 989.31 pesos (hasta el 22 de julio) y la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, un millón 823 mil 690.07 pesos.

Aseguró que, a diferencia de los opositores, la y los aspirantes del partido han fiscalizado los gastos y se tiene un método claro a la ciudadanía para la rendición de cuentas.

“Seguimos con este compromiso de transparencia, de que no haya la posibilidad de que haya recursos de procedencia ilícita y que todos los gastos sean fiscalizados, a diferencia de la oposición que tanto nos criticaron con el tema de los gastos y ellos no han dado ninguna información al respecto”, enfatizó.

Por otro lado, reclamó que la autoridad electoral no obligue a los aspirantes de la oposición a dejar sus cargos y cuestionó que se le pueda permitir participar en sus funciones al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, bajo el riesgo de que se use el presupuesto público para hacer propaganda, lo mismo en el caso de la senadora Xóchitl Gálvez.