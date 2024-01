Incrementó generación de basura en Nogales

Nogales, Son

Cada temporada de fin de año se genera un incremento en la generación de basura en las viviendas y negocios de la ciudad, de ahí que se complica el cumplimiento de las rutas para el servicio de recolección y a decir del Director de Servicios Públicos del Ayuntamiento esta semana quedará regularizado.

Jesús Miguel Soto Barrera explicó que en relación a la función de recolección de basura en la ciudad enfrentaron un cierre de año algo complicado a diferencia del año anterior, donde suponían que saldría mucha más gente de la ciudad, que sí sucedió, pero no de igual forma y de ahí que se elevaron las cantidades de desechos en las viviendas.

“Sí tuvimos bastantes residuos que tuvimos que recolectar, sobre todo en los contenedores, en las áreas de los contenedores fue donde se hizo más cúmulo de basura, se duplicó la cantidad que normalmente se está recaudando de basura en esas ubicaciones, en peso se duplicó y en volumen se triplicó”, dijo.

Soto Barrera justificó que esa es la razón por la que se miró algo de reguero en algunos sectores donde operan contendores, como en San Miguel, en el Pima y el Fovissste, donde tuvieron las mayores complicaciones, por lo que esperan en breve estar en cumplimiento las 33 rutas que se tienen en la ciudad.

“Por consiguiente tuvimos que entrar otros camiones a hacer fuerte a los que estaban en esa ruta, entonces se atrasaron en algunas situaciones, ya para el lunes vamos a estar regularizando las rutas en su totalidad, esta semana va a ser de arduo trabajo para tratar de limpiar y limpiar lo referente a los contendores y las rutas que se pudieron haber atrasado, a partir del lunes ya estamos normal”, agregó.

El funcionario aseguró que se trabaja para regularizar los servicios, con la seguridad que sí van a pasar en los días que les corresponde, quizá con un poco de desfase en los tiempos esta semana. Asimismo, hizo un puntual agradecimiento a la comunidad por la empatía mostrada con el apoyo a los trabajadores, puesto que les fue muy bien en los sobres de fin de año, al considerar que una labor muy noble de los que limpian la ciudad.

“Ahorita sí un poco de empatía con los muchachos, entendemos que no se han rajado, no han dejado de trabajar como tal, ellos estuvieron así trabajando también el día 25 algunos de ellos y el día primero, principalmente en lo de los contendores, no se dieron abasto, pero sí estuvieron recolectando, vamos a regularizar, de ahí al lunes, le pedimos algo de paciencia a la ciudadanía”, señaló.