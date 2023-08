Inspecciona Protección Civil circos y juegos mecánicos

Nogales, Son

La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) trabaja en las inspecciones de los juegos mecánicos y circos que han arribado a Nogales en las últimas semanas, esto con el objetivo de prevenir accidentes que en ocasiones pasadas se han presentado.

El jefe de la Unidad de Porrección Civil explicó que se ha estado visitando los lugares donde han llegado diferentes negocios con juegos mecánicos y circos, ya que se quiere prevenir cualquier accidente igual o similar al que sucedió el pasado mes de mayo durante las Fiestas de las Flores.

León Ruiz expuso que en caso de no contar con lo necesario para garantizar la seguridad las personas que asisten a este tipo de entretenimiento, no se dejaría operar, sin embargo, existen fallas mecánicas las cuales los encargados de los atractivos deben atender.

“Se ha estado inspeccionando cada vez que ellos llegan, es algo que siempre se ha hecho, igual les damos las recomendaciones y si vemos que algún juego no está operando bien o notamos alguna anomalía, no lo dejamos operar, afortunadamente los que han estado llegando se han inspeccionado, ahora más después de lo que nos pasó”, explicó Cesar León jefe de la UMPC.

Así mismo por parte de la UMPC se hizo una serie de recomendaciones siendo la principal el no subirse a un juego donde no se cuenten con un cinturón de seguridad necesario, aun y cuando la atracción no sea extrema o de riesgo.

“Igual sabemos que en estos juegos puede surgir cualquier tipo de falla mecánica, nosotros al llegar le solicitamos al dueño de los juegos un seguro de responsabilidad civil, que si no cuentan con esto no pueden operar e igual se solicita el dictamen estructural de cada juego mecánico que ellos traen y lo mismo sucede con los circos, les pedimos las medidas de seguridad y las rutas marcadas de evacuación”, dijo.