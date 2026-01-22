De la Fiscalía a Londres: Gertz Manero es ratificado como embajador en el Reino Unido

En una sesión que duró apenas una hora, la Primera Comisión de la Comisión Permanente aprobó la ratificación de Alejandro Gertz Manero como el nuevo embajador de México ante el Reino Unido. Con 10 votos a favor (Morena y aliados) y una abstención de Movimiento Ciudadano, el exfiscal general se alista para rendir protesta el próximo lunes 26 de enero.
Durante su intervención de 16 minutos, Gertz Manero delineó los ejes que guiarán su gestión en Londres, destacando un ambicioso plan educativo y una visión optimista sobre las tensiones internacionales:
El dictamen ya ha sido turnado a la Mesa Directiva para su votación final en el pleno el próximo lunes. De confirmarse el resultado, el ex titular de la FGR iniciará su misión diplomática de inmediato.