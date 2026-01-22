De la Fiscalía a Londres: Gertz Manero es ratificado como embajador en el Reino Unido

...

En una comparecencia "fast track" marcada por la ausencia de la oposición, el exfiscal general aseguró que su prioridad será frenar la "fuga de cerebros" y defender los intereses comerciales de México en Europa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/01/2026 01:24 PM.
En Internacional y editada el 22/01/2026 01:30 PM.