ICE desata el miedo en Minnesota: Detienen a cuatro estudiantes, incluido un niño de 5 años

La tensión migratoria en el norte de Mineápolis ha alcanzado un punto crítico. Autoridades locales confirmaron este miércoles que, en tan solo dos semanas, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a cuatro estudiantes de entre 5 y 17 años, desatando una ola de pánico en los distritos escolares.Zena Stenvik, superintendente del distrito de Columbia Heights, relató operativos que han dejado consternados a docentes y familias. Entre los casos más alarmantes destacan:
Estas detenciones ocurren en un clima de alta hostilidad tras la muerte de una ciudadana estadounidense a manos de agentes migratorios a principios de enero. Mientras el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, ha llevado las denuncias por excesos federales a los tribunales, el jefe de la patrulla fronteriza, Gregg Bovino, fue contundente: ICE no abandonará Mineápolis pese a las protestas.
La superintendente Stenvik denunció que los agentes han sido vistos rodeando escuelas y siguiendo autobuses escolares, una táctica que, según los colectivos de derechos humanos, viola los espacios considerados históricamente como seguros para la infancia.