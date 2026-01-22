Pánico en Caracas: Reportan presunto uso de "armas sónicas" en incursión de EE. UU.

Testimonios virales describen un operativo quirúrgico para capturar a Nicolás Maduro, marcado por tecnología que habría inmovilizado a combatientes mediante sonidos de alta intensidad.

Xavier Rivera Martinez el 22/01/2026 02:04 PM.
Internacional 22/01/2026 03:14 PM.