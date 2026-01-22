"El Químico" y Pérez Parra a juicio: Nueva York endurece cargos contra los extraditados

La maquinaria judicial de Estados Unidos ha comenzado a moverse con rapidez tras la llegada de los 37 presuntos criminales entregados por el gobierno mexicano. Este miércoles, la fiscalía del Distrito Este de Nueva York anunció la ampliación de cargos contra Carlos Alberto Guerrero, alias "El Químico", y Guillermo Isaías Pérez Parra, señalados como piezas fundamentales en la crisis de opioides que azota al país.
Durante la audiencia ante el juez James R. Cho, las autoridades detallaron el complejo modus operandi de los acusados. Según la investigación:
Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, y el jefe de la DEA, Terrance Cole, destacaron que entre los extraditados figuran miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tanto "El Químico" como Pérez Parra permanecerán bajo custodia sin derecho a fianza mientras esperan su juicio. De ser hallados culpables de conspiración para fabricar drogas y lavado de dinero, enfrentan una condena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua.