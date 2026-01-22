"El Químico" y Pérez Parra a juicio: Nueva York endurece cargos contra los extraditados

Tras la entrega masiva de 37 reos por parte de México, la justicia de EE. UU. procesó a dos figuras clave en la producción de fentanilo, quienes podrían enfrentar cadena perpetua.

Xavier Rivera Martinez 22/01/2026 08:35 AM
22/01/2026 08:43 AM