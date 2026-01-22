Tormenta Fern: Un "monstruo ártico" de 3,000 km amenaza a Estados Unidos

...

Más de 175 millones de personas están bajo alerta ante el avance de la tormenta invernal Fern, que promete temperaturas de hasta 46 °C bajo cero, apagones masivos y un "hielo paralizante" desde Texas hasta Nueva York.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/01/2026 08:43 AM.
En Internacional y editada el 22/01/2026 08:47 AM.