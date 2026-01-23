El gas natural se dispara: Tormenta invernal en EE. UU. alcanza precios récord y amenaza a México

El mercado energético de Norteamérica ha entrado en una fase de máxima volatilidad. Los futuros del gas natural en Estados Unidos cerraron este jueves en 5.045 dólares por millón de BTU, su nivel más alto desde 2022. Este incremento, impulsado por una tormenta invernal que afecta a más de 175 millones de personas, pone en alerta a los operadores y a los países dependientes de este recurso, como México.
La principal preocupación de los analistas radica en la Cuenca Pérmica, donde se espera que las temperaturas caigan hasta los 12 grados bajo cero. Este frío extremo puede congelar el agua dentro de los pozos y ductos, bloqueando la producción.
Sin embargo, el riesgo para México es financiero: