Máxima tensión: Trump moviliza una "flota enorme" hacia las costas de IránMáxima tensión: Trump movi

Máxima tensión: Trump moviliza una "flota enorme" hacia las costas de Irán

El presidente de Estados Unidos advierte a Teherán que detenga la represión contra manifestantes mientras el portaaviones USS Abraham Lincoln avanza hacia la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/01/2026 05:16 AM.
En Internacional y editada el 23/01/2026 05:22 AM.