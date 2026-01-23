Trump sugiere desplegar tropas de la OTAN en la frontera con México

...

El mandatario estadounidense propuso invocar el Artículo 5 del tratado para que aliados europeos frenen la migración, vinculando el tema a las negociaciones por Groenlandia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/01/2026 08:53 AM.
En Internacional y editada el 23/01/2026 08:56 AM.