Trump lanza ultimátum a Canadá: Amenaza con aranceles del 100% por pacto con China

...

El mandatario estadounidense advirtió al primer ministro Mark Carney que no permitirá que el país vecino se convierta en un "puerto de descarga" para productos chinos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/01/2026 11:59 AM.
En Internacional y editada el 24/01/2026 12:07 PM.