Amenaza de cierre de gobierno en EE. UU.: Senadores retiran apoyo tras muertes en Minneapolis

El fantasma de un nuevo cierre de gobierno recorre los pasillos de Washington. Este sábado 24 de enero, un grupo clave de senadores anunció que votará en contra del proyecto de ley de presupuesto la próxima semana. La decisión surge como respuesta inmediata a la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, quien falleció tras un incidente con agentes federales en Minneapolis.
El fallecimiento de Pretti es el segundo caso similar en menos de un mes, tras la muerte de la residente Renee Good hace apenas tres semanas. Ambas tragedias han ocurrido en el marco de los despliegues masivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ordenados por la administración de Donald Trump para ejecutar redadas antiinmigración en ciudades gobernadas por demócratas.
La senadora Catherine Cortez Masto y su colega Mark Warner han sido tajantes al negar su respaldo al presupuesto. Warner expresó a través de sus redes sociales que no otorgará su voto para financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras continúen lo que calificó como "tomas federales violentas" de las ciudades.
Aunque la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, ya aprobó el financiamiento hasta septiembre, el escenario en el Senado es complejo: