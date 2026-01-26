Avión con ocho pasajeros se accidenta en el Aeropuerto Internacional de Bangor

La noche de este domingo, las autoridades de la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmaron un accidente aéreo dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Bangor, en Maine. En el incidente se vio involucrada una aeronave privada con ocho personas a bordo, la cual sufrió un percance crítico mientras se encontraba en la pista.
El reporte inicial indica que los hechos ocurrieron alrededor de las 19:45 horas (tiempo local), cuando el avión, identificado como un Bombardier Challenger 600, intentaba despegar tras haber arribado previamente desde la ciudad de Houston.
Tras el reporte de que la nave se había volcado en el recinto, el personal de rescate y los cuerpos de emergencia se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos. A las 20:25 horas, la administración del aeropuerto ratificó que el área se encontraba bajo resguardo y que se habían iniciado las labores de asistencia y evaluación.
Aunque el accidente generó una fuerte movilización, las autoridades federales han enfatizado que la información es preliminar. Los puntos clave de la investigación son: