Tormenta invernal deja 17 muertos y bloquea 2,100 km de carreteras en EE. UU.

El noreste y sur del país enfrentan un frío extremo de hasta -40 °C, mientras más de 800 mil hogares permanecen sin energía eléctrica tras el paso de la nieve.

