Polémica en Milán 2026: Agentes del ICE participarán en la seguridad de los Juegos de Invierno

La presencia de agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina ha desatado una fuerte controversia. Fuentes de la embajada de Estados Unidos en Roma confirmaron que personal de esta agencia federal se trasladará a Italia para formar parte del operativo de seguridad que blindará la justa deportiva del 6 al 22 de febrero.
Según los informes confirmados por agencias internacionales, el papel de los agentes del ICE se limitará estrictamente al apoyo de los equipos de seguridad diplomática. Las fuentes subrayaron que:
Por otro lado, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, adoptó una postura más neutral, señalando que, aunque no tenía confirmación oficial previa, no veía inconveniente en la colaboración de agencias extranjeras para la protección de sus funcionarios.
La confirmación de esta medida ocurre en un momento crítico para la imagen del ICE. Recientemente, la cadena estatal italiana RAI difundió imágenes de agentes estadounidenses amenazando a su equipo de prensa en Minneapolis.
En dicha ciudad, las operaciones de la agencia han desencadenado protestas masivas y enfrentamientos que han resultado en la muerte de dos manifestantes en las últimas semanas. Estos antecedentes han incrementado el recelo de la administración de Milán ante la llegada de la agencia federal a territorio europeo.