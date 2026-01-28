Accidente aéreo en Maharashtra deja muerto a Ajit Pawar, líder político regional

Un miércoles trágico se vivió en el estado de Maharashtra, al oeste de India, tras confirmarse el fallecimiento de Ajit Pawar, el segundo funcionario de mayor rango en la región y pieza clave en la coalición del primer ministro Narendra Modi.Los detalles del accidente
El avión, un Learjet 45, había despegado de Mumbai con destino a Baramati, la ciudad natal del político, donde planeaba realizar actos de campaña para las próximas elecciones locales.
Un factor crítico en la investigación es que el aeródromo de Baramati es no controlado. Esto significa que no cuenta con una torre de tráfico aéreo formal; los pilotos dependen de la información proporcionada por instructores de vuelo locales para maniobrar.Impacto político y social
Ajit Pawar era una figura de enorme influencia, especialmente en la región azucarera del estado, gracias a su gran capacidad para movilizar al electorado rural. El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias a través de sus redes sociales, calificándolo como un "servidor público comprometido" y enviando oraciones a las familias afectadas.