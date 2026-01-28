Francia a un paso de prohibir las redes sociales a menores de 15 años

Francia busca poner un límite drástico a la hiperconectividad juvenil. La Asamblea Nacional inició este lunes el debate de urgencia para prohibir que los menores de 15 años accedan a redes sociales y para erradicar el uso de teléfonos móviles en los institutos. El objetivo es claro: que la normativa sea una realidad el 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio del ciclo escolar.
De aprobarse, el país galo seguiría los pasos de Australia, convirtiéndose en la segunda nación del mundo en aplicar una restricción de este calibre.Salud mental y "paternalismo digital"
La iniciativa, impulsada personalmente por el presidente Emmanuel Macron, no es un capricho político, sino que se fundamenta en alarmantes informes sanitarios. Según la agencia francesa ANSES, plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat generan daños psicológicos debido a:
El proyecto, que consta de solo dos artículos, busca ser lo más "claro" posible para evitar errores del pasado. En 2023, un intento similar fracasó al chocar con la normativa de la Unión Europea. Esta vez, el Ejecutivo determinará mediante decreto qué redes se consideran "peligrosas", bajo la supervisión de los reguladores digitales.
Además del veto en redes, la ley ampliará la prohibición de móviles —que ya existe en las escuelas primarias— a todos los institutos de secundaria, dejando en manos de cada centro la adaptación de su reglamento interno.