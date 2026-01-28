Francia a un paso de prohibir las redes sociales a menores de 15 años

El gobierno de Macron acelera una ley para vetar plataformas digitales y móviles en institutos a partir del próximo curso escolar.

