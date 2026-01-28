Tragedia en Texas: Ola de frío ártico cobra la vida de tres hermanos

Una tormenta invernal histórica deja al menos 62 muertos en EE. UU., cientos de miles sin luz y una tragedia familiar que conmociona al estado de Texas.

Xavier Rivera Martinez el 28/01/2026 03:50 PM.
28/01/2026 01:55 PM.