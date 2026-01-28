Venezuela logra desbloqueo de activos en EE. UU. tras diálogo con Trump

En un giro diplomático inesperado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este martes el desbloqueo de activos financieros retenidos en Estados Unidos. Este avance es el primer resultado tangible de las negociaciones directas con la administración de Donald Trump, tras los recientes eventos que alteraron el mando en el país sudamericano.
Durante una transmisión oficial, Rodríguez detalló que los recursos liberados se destinarán de forma inmediata a la compra de insumos en territorio estadounidense para fortalecer tres áreas críticas:
Rodríguez, quien tomó las riendas del Ejecutivo tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero a manos de fuerzas estadounidenses, reiteró su postura a favor de un "diálogo diplomático" para resolver conflictos. No obstante, mantuvo su línea de soberanía al declarar que no aceptará imposiciones externas.
Por su parte, desde Washington, el presidente Donald Trump validó este acercamiento al afirmar que sostiene una "muy buena relación" con el actual gobierno venezolano, lo que sugiere un cambio de estrategia en las relaciones bilaterales entre ambas naciones.