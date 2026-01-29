La Fed desafía a Trump: Mantiene las tasas de interés pese a la presión de la Casa Blanca

...

En su primera reunión de 2026, el banco central de EE. UU. frenó la racha de recortes y dejó la tasa en 3.5% - 3.75%, priorizando la lucha contra la inflación sobre las exigencias del mandatario.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/01/2026 05:59 AM.
En Internacional y editada el 29/01/2026 06:05 AM.