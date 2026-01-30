Jueza frena pena de muerte contra Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

La magistrada desestimó el cargo federal de asesinato por fallas técnicas, bloqueando el intento de la administración Trump de aplicar la pena capital.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/01/2026 10:05 AM.
En Internacional y editada el 30/01/2026 10:08 AM.