Jueza frena pena de muerte contra Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

En una decisión que marca un giro drástico en uno de los casos más mediáticos de Estados Unidos, la jueza federal Margaret Garnett dictaminó este viernes que Luigi Mangione no podrá ser condenado a muerte. La resolución representa un revés directo para el Departamento de Justicia bajo la administración de Donald Trump, que buscaba activamente la ejecución del joven de 27 años.
La jueza Garnett desestimó el cargo federal de asesinato al considerarlo "técnicamente defectuoso". Sin embargo, Mangione no está libre de cargos graves; la magistrada mantuvo las acusaciones por acoso, las cuales conllevan una pena máxima de cadena perpetua.
Mangione se ha declarado inocente tanto en el ámbito federal como en el estatal. En este último, la fiscalía de Manhattan presiona para que el juicio comience el próximo 1 de julio, mientras que el proceso federal tiene programada la selección del jurado para septiembre.
El caso conmocionó al sector financiero y de salud el pasado 4 de diciembre de 2024. Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, fue ejecutado por la espalda frente a un hotel en Manhattan. Los detalles del crimen sugieren un trasfondo de protesta contra el sistema de salud:
La jueza Garnett, quien fue designada durante la administración de Biden, basó su fallo en una serie de argumentos orales presentados este mes, frustrando así el primer intento del actual gobierno por aplicar la pena capital en este segundo mandato.