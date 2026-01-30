Trump asfixia la economía de Cuba: ordena aranceles a países que le suministren petróleo

En un movimiento que escala drásticamente la tensión en la región, el presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que autoriza la imposición de aranceles a cualquier nación que venda o proporcione petróleo a Cuba. Durante la presentación de un documental sobre la primera dama, Melania Trump, el mandatario fue tajante al declarar ante la prensa: "Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir".
La medida se fundamenta en la declaración de un estado de emergencia nacional, donde Washington califica a la isla como una "amenaza excepcional" para la seguridad de Estados Unidos. El decreto permite aplicar impuestos adicionales ad valorem a las importaciones de bienes provenientes de países que, directa o indirectamente, suministren combustible al gobierno cubano.
El gobierno de Trump justifica esta presión extrema acusando a las autoridades cubanas de apoyar a actores hostiles y organizaciones internacionales como Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá. Además, el documento señala a Cuba como un agente de desestabilización regional que utiliza la migración y la propagación de ideales comunistas como herramientas políticas.
Esta ofensiva ocurre en un momento crítico para la isla, que ya enfrenta una crisis energética profunda tras la captura de Nicolás Maduro y el control estadounidense sobre el sector petrolero venezolano, su principal proveedor histórico.
La presión de Washington también ha alcanzado a sus vecinos. Recientemente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su administración detuvo temporalmente los envíos de crudo a la isla. No obstante, Sheinbaum subrayó que se trató de una "decisión soberana" y no de una imposición externa, a pesar de las constantes peticiones de Trump para que México se distancie de La Habana.
Con el embargo vigente desde 1962 y esta nueva barrera energética, Cuba queda en una posición de vulnerabilidad sin precedentes, mientras embajadas y empresas extranjeras en la isla ya comienzan a revisar planes de evacuación ante un posible colapso logístico.