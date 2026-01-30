Trump asfixia la economía de Cuba: ordena aranceles a países que le suministren petróleo

...

El mandatario estadounidense declaró una "emergencia nacional" y advirtió que la isla no podrá sobrevivir ante la nueva ofensiva económica que busca aislar por completo al gobierno de La Habana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/01/2026 05:26 AM.
En Internacional y editada el 30/01/2026 05:23 AM.