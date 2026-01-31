Caso Epstein: Nuevos archivos del FBI revelan denuncias sin confirmar contra Trump

En un nuevo capítulo del escándalo que rodea al fallecido financiero Jeffrey Epstein, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó este viernes una serie de registros del FBI que incluyen graves denuncias contra el actual presidente, Donald Trump. Sin embargo, la propia agencia federal subraya un punto crucial: los señalamientos carecen de pruebas que los respalden.
El expediente recopila al menos doce denuncias recibidas por el FBI el año pasado. En ellas, se acusa al mandatario de haber participado en abusos contra menores en su residencia de Mar-a-Lago, presuntamente en complicidad con Epstein y Ghislaine Maxwell.
A pesar de la gravedad de los testimonios, los correos electrónicos entre agentes federales revelan un alto grado de escepticismo técnico. Los funcionarios calificaron muchos de estos reportes como "información de segunda mano" y señalaron que, en la mayoría de los casos, los denunciantes no pudieron ser contactados o ni siquiera proporcionaron datos para ser localizados, lo que impidió verificar la veracidad de los hechos.
La divulgación de estos archivos, realizada por el fiscal general adjunto Todd Blanche, responde a la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. Esta legislación obliga al gobierno a sacar a la luz toda la documentación relacionada con el pederasta, quien se suicidó en una prisión de Manhattan en 2019.
La publicación llega tras meses de fricciones entre el Congreso y la Casa Blanca. Los legisladores acusaban a la administración Trump de lentitud y de ocultar nombres clave en los registros, excediendo incluso los plazos legales establecidos para diciembre pasado.
Aunque el presidente ha intentado distanciarse de la figura de Epstein en años recientes, los documentos publicados y reportes previos de medios como The Wall Street Journal sugieren que la relación entre ambos en las décadas de los 80 y 90 fue más cercana de lo admitido públicamente.
Para los grupos de víctimas, esta nueva entrega de documentos es un paso necesario hacia la verdad, aunque la falta de pruebas en esta lista específica de denuncias mantiene el caso en un terreno de incertidumbre legal respecto a las figuras de alto perfil mencionadas.