Caso Epstein: Nuevos archivos del FBI revelan denuncias sin confirmar contra Trump

...

El Departamento de Justicia libera documentos que contienen señalamientos de abuso, aunque los agentes advierten que se trata de información no verificada y de "segunda mano".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/01/2026 04:37 AM.
En Internacional y editada el 31/01/2026 05:30 AM.