Epstein y el príncipe Andrés: Filtraciones revelan vínculos y solicitudes de encuentros

La sombra de Jeffrey Epstein vuelve a sacudir los cimientos de la monarquía británica. Una masiva filtración de documentos publicados este viernes en Washington expone la inquietante cercanía entre el fallecido financiero y Andrés de York, hermano del rey Carlos III, revelando planes de encuentros con mujeres jóvenes y hospitalidad real en momentos críticos.
Entre los millones de páginas difundidas, destacan tres fotografías —sin fecha— que muestran al príncipe Andrés en una posición comprometedora, a cuatro patas sobre una mujer tendida en el suelo. Aunque el rostro de la mujer fue ocultado por las autoridades, las imágenes añaden una carga visual impactante al expediente.
Los correos electrónicos de agosto de 2010 detallan cómo Epstein le ofreció al príncipe presentarle a una joven rusa de 26 años, descrita como "guapa e inteligente". La respuesta del duque no fue de rechazo; por el contrario, consultó qué debía decirle a la joven y si ella traería algún "mensaje" de parte de Epstein.
Uno de los puntos más críticos de la filtración es la invitación de Andrés a Epstein para visitarlo en el Palacio de Buckingham. Lo sorprendente es el timing: la propuesta ocurrió apenas semanas después de que el financiero terminara un arresto domiciliario por delitos de prostitución de menores.
Cabe recordar que, aunque el príncipe Andrés siempre ha negado cualquier conducta ilícita, este escándalo ya le costó sus títulos reales y su residencia oficial. En 2022, cerró un acuerdo millonario con Virginia Giuffre para frenar una demanda por agresión sexual, aunque sin admitir culpabilidad. Giuffre falleció en abril pasado, sumándose a la lista de tragedias que rodean este caso tras el suicidio de Epstein en 2019.