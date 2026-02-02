Trump lanza ultimátum a Irán: Acuerdo nuclear o ataque militar

...

Desde Mar-a-Lago, el mandatario advirtió que la flota estadounidense está lista en el Golfo Pérsico mientras la tensión regional alcanza niveles críticos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/02/2026 06:50 PM.
En Internacional y editada el 02/02/2026 06:53 PM.