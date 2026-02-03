Bachelet a la conquista de la ONU: México, Chile y Brasil lanzan su candidatura

En un movimiento estratégico para fortalecer la presencia de América Latina en el escenario global, los gobiernos de México, Chile y Brasil formalizaron la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la Secretaría General de la ONU. A través de un comunicado conjunto, las tres naciones destacaron que la exmandataria posee la experiencia y el liderazgo necesarios para transformar el organismo en un contexto internacional crítico.
La postulación no es casualidad; Bachelet ya es una figura veterana dentro del sistema de la ONU, habiendo desempeñado roles clave que respaldan su perfil:
Sin embargo, el anuncio no fue bien recibido en Centroamérica. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó duramente la propuesta a través de sus redes sociales. Bukele recordó con molestia la visita de Bachelet a su país en 2015, acusándola de elogiar al gobierno de aquel entonces cuando los índices de violencia eran críticos.
"Ahora critica a El Salvador, cuando somos el país más seguro del Hemisferio Occidental", señaló el mandatario salvadoreño, marcando un claro contraste con el entusiasmo del bloque sudamericano y mexicano.Hacia una ONU con rostro latino
Para los países proponentes, la llegada de Bachelet representaría una oportunidad histórica para que la ONU cumpla con sus principios de paz, desarrollo sostenible y acción climática bajo una perspectiva representativa de América Latina y el Caribe. De prosperar, Bachelet se convertiría en la primera mujer latinoamericana en liderar la organización más importante del mundo.