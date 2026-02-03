Bachelet a la conquista de la ONU: México, Chile y Brasil lanzan su candidatura

...

Tres de las economías más importantes de la región se unen para postular a la expresidenta chilena como la próxima Secretaria General de las Naciones Unidas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/02/2026 08:36 AM.
En Internacional y editada el 03/02/2026 08:45 AM.