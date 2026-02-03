Los Clinton aceptan testificar ante el Congreso por el caso Epstein

Un movimiento telúrico para la política estadounidense, Bill y Hillary Clinton han confirmado que comparecerán ante la Cámara de Representantes. El anuncio se da tras una intensa batalla legal con el Comité de Supervisión, liderado por los republicanos, quienes buscaban obligar al matrimonio a declarar sobre sus vínculos con el fallecido financiero Jeffrey Epstein.
El portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, fue el encargado de comunicar la decisión, no sin antes lanzar duras críticas al legislador James Comer. Ureña acusó al comité de actuar de mala fe y de diseñar un proceso enfocado únicamente en el "encarcelamiento" de sus representados.
"Están deseando sentar un precedente que se aplique a todo el mundo", afirmó el vocero, confirmando que ambos están listos para responder preguntas, aunque todavía no se ha definido la fecha ni la modalidad del testimonio.
Aunque Bill Clinton nunca ha enfrentado cargos penales por este caso, su amistad con Epstein durante los años 90 está ampliamente documentada. Los puntos clave de la controversia actual incluyen:
Con la comparecencia de los Clinton, el 2026 se perfila como el año definitivo para desentrañar una de las tramas de poder más oscuras de las últimas décadas en Estados Unidos.