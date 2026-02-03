"Noem debe irse": Demócratas exigen la renuncia de la Secretaria de Seguridad y el fin del ICE

La tensión política en Washington ha llegado a un punto de ruptura. Representantes de los principales caucuses demócratas (Hispano, Negro, Asiático-Pacífico y de Mujeres) se unieron este martes en una rueda de prensa frente a la sede del ICE para exigir la dimisión inmediata de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el desmantelamiento total de la agencia migratoria.
El detonante de esta ofensiva legislativa fue la muerte de Renée Good y Alex Pretti, dos manifestantes de nacionalidad estadounidense que murieron a manos de agentes del ICE durante los operativos en Mineápolis.
Actualmente hay un bebé de dos años encarcelado allí. Es una perversidad construida por esta administración, aseguró Castro, tras celebrar la liberación de un niño ecuatoriano de cinco años y su padre.