"Noem debe irse": Demócratas exigen la renuncia de la Secretaria de Seguridad y el fin del ICE

...

Líderes de diversos sectores del Congreso de EE. UU. piden juicio político contra Kristi Noem tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en las redadas de Minnesota.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/02/2026 02:22 PM.
En Internacional y editada el 03/02/2026 01:15 PM.