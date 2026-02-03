Sin operativos de migración en el Super Bowl: ICE prioriza la seguridad del evento

Pese a la tensión política y el activismo de Bad Bunny, las autoridades confirman que no habrá redadas durante el partido entre los Seahawks y los Patriots en Santa Clara.

