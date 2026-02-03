Sin operativos de migración en el Super Bowl: ICE prioriza la seguridad del evento

El Super Bowl 2026 no será escenario de operativos migratorios. Fuentes cercanas a la organización de seguridad confirmaron que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no tiene planeado realizar arrestos de indocumentados durante el evento del próximo domingo en el Área de la Bahía.
Aunque la administración de Donald Trump ha intensificado sus políticas migratorias —especialmente tras incidentes recientes en Minnesota que desataron protestas nacionales—, el plan de seguridad para el juego seguirá la línea de años anteriores.
No somos extranjeros (aliens). Somos humanos y somos estadounidenses, declaró el puertorriqueño, quien previamente había evitado giras en EE. UU. continental por temor a que sus fans fueran blanco de las autoridades.
A pesar del ruido político, el Comité Anfitrión ha asegurado a los líderes locales que el enfoque del domingo será puramente deportivo y de seguridad pública, intentando calmar los temores de la comunidad inmigrante que planea asistir al estadio en Santa Clara.