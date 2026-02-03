Ucrania bajo fuego: Rusia lanza ataque récord en vísperas de diálogos de paz

El presidente Zelenski denunció un bombardeo masivo con 450 drones y 70 misiles que dejó a miles de civiles sin calefacción en pleno invierno, justo antes de las conversaciones en Abu Dabi.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/02/2026 11:20 AM.
En Internacional y editada el 03/02/2026 11:26 AM.