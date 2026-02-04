"La frontera más segura de la historia": Kristi Noem presume cifras récord en Nogales

La secretaria de Seguridad Nacional asegura que los cruces han caído un 96% y que, por noveno mes consecutivo, EE. UU. ha reportado "cero liberaciones" de migrantes al interior.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/02/2026 04:16 PM.
En Internacional y editada el 04/02/2026 04:22 PM.