Irán da luz verde: las mujeres podrán obtener licencias de motocicleta

...

El gobierno formaliza un derecho largamente negado tras años de ambigüedad legal y crecientes desafíos a las restricciones sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/02/2026 08:45 AM.
En Internacional y editada el 04/02/2026 08:42 AM.